Бивол: я готов к большим боям

Российский чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал о поединке со Смитом-младшим, который состоится 9 марта, и поделился мыслями о своём будущем.

«Знаете, даже сейчас не могу осознать, что я чемпион мира. Об этом я не думаю, мне просто нравится драться, нравится устраивать хорошие бои для народа. Я думаю только об этом и о своём сопернике, которого могу победить. Я дерусь ради своего будущего и своей семьи, вот и всё. Я не думаю о том, что у меня есть пояс чемпиона. Конечно же, я хочу обладать ещё несколькими титулами, но об этом не думаю.



Знаю, что Джо Смит-младший — это по-настоящему сильный парень. Во всех боях, в которых он участвовал, он никогда не был в нокдауне или нокауте. Для меня он очень крепкий соперник и представляет собой хороший вызов. Во мне есть желание побить такого соперника, как Смит, и, конечно же, я должен сохранить свой титул, потому что он помогает мне заполучить большие бои.



Мне просто нужно будет слушать своего тренера, своё сердце и работать так упорно, как только смогу. Если я всё это буду делать, то одержу победу. Каждый раз я говорю, что хочу драться с лучшими, потому что это помогает привлечь больше болельщиков. Конечно же, я хочу участвовать в крупных поединках. Если мои фанаты захотят увидеть мой бой с другим чемпионом, то я бы с удовольствием дал им такую возможность.



Если честно, для меня неважно, против кого выйти на поединок. Если люди хотят увидеть меня против кого-то в ринге, это не проблема. Я постоянно прошу своего менеджера и команду об организации больших боев. Сейчас я готов боксировать, и неважно с кем. Мне 28 лет, и я считаю, что это лучший возраст для профессионального боксера. Я готов!" — цитирует Бивола FightNews со ссылкой на YouTube-канал Fino Boxing.