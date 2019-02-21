Миллер: Фьюри семь раз уронил меня на канвас? Тогда он семь раз поимел осла

Боксёр-супертяжеловес Джаррелл Миллер отрицает слова Тайсона Фьюри, заявившего, что во время спарринга он отправлял Миллера в нокдаун семь раз.

«Как я прокомментирую слова Фьюри о том, что он меня якобы семь раз уронил на канвас во время спарринга? Какого черта, брат? Тогда я видел, как он семь раз поимел осла. Люди постоянно несут всякую ересь, лишь бы оно хорошо звучало. Такого никогда не было. Никогда не было!

Я пробил по Фьюри столько классных левых хуков. И в голову, и по корпусу. Так что считаю, что всё прошло прекрасно. Я не хочу лить дерьмо на него. Я уважаю его за то, что он побывал в аду, но сумел вернуться. Я уважаю этого парня», — цитирует Миллера Xsport со ссылкой на YouTube-канал iFL TV.