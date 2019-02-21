Нганну: хочу боя за пояс

Боец UFC Франсис Нганну подчеркнул, что хочет получить титульный поединок и считает, что он это заслужил.



«Я не знаю, как точно обстоит титульная ситуация в тяжёлом весе, потому что Даниэль Кормье планирует завершить карьеру. Пока нет никаких новостей о титульном поединке, но я просто хочу подраться за чемпионский пояс. Я не знаю, речь будет идти о временном титуле или о бое с Кормье, но я хочу титульного боя.



Я не говорил с Дэной Уайтом около года. Мы не созваниваемся. Это ничего не меняет. Всё зависит напрямую от руководителей. Мы к этому не относимся. Они сами всё решают, но я заслуживаю титульного боя. Да, я хотел бы провести реванш с Миочичем, но в первую очередь я хочу боя за пояс», — приводит слова Франсиса Нганну BJPenn.