Ломаченко: готов завершить карьеру в 33 года

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко признался, что может завершить карьеру даже в 33 года. Но прежде он должен будет завоевать звание абсолютного чемпиона мира.

«Моя цель — объединить все титулы в одной весовой категории, после чего завершу карьеру. Что я должен делать после того, как стану абсолютным чемпионом? Бокс — это спорт, в котором интересно бросать вызов чемпионам. С кем нужно будет драться, когда стану абсолютным чемпионом? Я готов завершить карьеру даже в 33 года. Первый раз в жизни я надел боксёрские перчатки в 5 лет. После этого всю мою жизнь занимал бокс. Но всему приходит конец», — приводит слова украинца BoxingScene.

30-летний Ломаченко на сегодняшний день выигрывал титулы уже в трёх весовых категориях. Следующий бой он проведёт с обязательным претендентом на титул по версии WBA Энтони Кроллой.