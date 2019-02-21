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Ломаченко готов вернуться во второй полулёгкий вес ради боя с Дж. Дэвисом

Ломаченко готов вернуться во второй полулёгкий вес ради боя с Дж. Дэвисом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Чемпион мира по версии WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко заявил, что готов вернуться во второй полулёгкий вес, ради встречи с чемпионом мира по версии WBA Super Джервонтой Дэвисом.

«После двух моих предыдущих поединков некоторые говорят, что Ломаченко начал сдавать позиции. Но послушайте, я перешёл уже в третью весовую категорию и кстати, в бою с Педрасой я не использовал правый боковой из-за плеча.

Что касается возможного поединка с Джервонтой Дэвисом, я рад подраться с любым, кто много говорит. Дэвис выступает во втором полулёгком весе, но, если промоутеры смогут организовать наш бой, я могу спуститься на дивизион ниже ради этой встречи", — приводит слова Ломаченко BoxingScene.

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