Рой Джонс против Мейвезера. Полуфинал баттла за звание лучшего боксёра XXI века

«Чемпионат» продолжает проводить баттл, по итогам которого читатели сайта определят лучшего боксёра века. На данный момент баттл переходит в решающие стадии и настало время полуфиналов. Первая путёвка в финал будет разыграна между Роем Джонсом-младшим и Флойдом Мейвезером.

Первый — экс чемпион мира в пяти весовых категориях и считается одним из самых ярких боксёров конца XX — начала XXI века. Джонс официально завершил карьеру.

Что касается Мейвезера, то Флойд также является экс чемпионом мира в пяти весовых категориях. Официально Мейвезер попрощался с большим спортом. Но за последние годы он провёл поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, а также с японским кикбоксёром Теншином Нацукавой, одержав в них победы.

Принять участие в опросе можно на официальной странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».