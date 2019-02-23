Мендес: Веласкес вернётся, если травма колена окажется несерьёзной

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Кейна Веласкеса подчеркнул, что его подопечный вернётся в октагон, если его травма колена окажется несерьёзной.



«Если травма колена несерьёзная, и ему нужно всего несколько месяцев на восстановление, то он наверняка вернётся в октагон. Он чертовски голоден до боёв. И он не собирается сдаваться просто так. Я его не отпустил бы если травма окажется несерьёзной. Но если он получил серьёзные повреждения, то решение останется за ним и за его семьёй. Только после этого я смогу высказать своё мнение. Если там нет ничего опасного, то я не позволю ему остановиться», — приводит слова Хавьера Мендеса MMAFighting.



Напомним, что Веласкес уступил Франсису Нганну нокаутом через 26 секунд после начала поединка.