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В команде Ковалёва подтвердили возможность боя с С. Баррерой

В команде Ковалёва подтвердили возможность боя с С. Баррерой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Кэти Дува подтвердила, что её подопечный следующий поединок может провести с экс-претендентом на титул Салливаном Баррерой.

«Сейчас ждём, чтобы канал ESPN дал нам дату боя Ковалёва в июне. Бой с Бетербиевым? У Артура бой в мае, сразу после этого начнётся Рамадан, так что это невозможно. Что касается Барреры, это забавно, когда он и Ковалёв были у нас на контракте одновременно, он не захотел боя, и мы пожелали ему всего наилучшего. Мне нравится Салливан, но его менеджеры дают ему не лучшие советы. Как бы то ни было, нельзя исключать возможность такого поединка.

Также в WBO вскоре намерены выдвинуть обязательного претендента на титул, возможно, следующий бой Ковалёва — лучшее время для встречи с претендентом", — приводит слова Дувы ESPN.

Также промоутер отметила, что следующий бой Ковалёва пройдёт в Нью-Йорке или Нью-Джерси.

Баррера после срыва переговоров с Бетербиевым намерен провести бой с Ковалёвым
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