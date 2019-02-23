Бивол: хотел бы провести бой в России

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол признался, что в будущем хотел бы провести поединки в России и на Корейском полуострове.

«Конечно, мне бы хотелось драться не только в США. Я бы хотел провести бой в России для моих фанатов. Кроме того, мне бы хотелось получить бой в Корее, где также есть мои болельщики. И я был бы не против показать свои умения в Британии», — сказал Бивол в интервью, размещённом на канале TheRingDigital в YouTube.

Мать Дмитрия Бивола является кореянкой по происхождению.

Напомним, Дмитрий Бивол следующий поединок проведёт 9 марта 2019 года. Его соперником станет Джо Смит. Встреча пройдёт в городе Верона (штат Нью-Йорк, США). Это будет пятая защита титула для россиянина.