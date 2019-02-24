Юбэнк-младший: настал сезон поясов

Обладатель титула чемпиона мира по второстепенной версии IBO во втором среднем весе Крис Юбэнк-младший прокомментировал победу над Джеймсом Дигейлом, заявив, что после этого успеха пришло время выиграть и другие титулы.

«Я вернулся туда, где и должен быть, — в список топ-бойцов дивизиона. Теперь буду идти за другими титулами во втором среднем весе. В бою с Дигейлом я доминировал почти каждый раунд. Джеймс — отличный боец, но моё сердце и упорство привели меня к победе. Это был самый важный бой в карьере, и я заявил о себе. Теперь настал сезон поясов. Пришло время собирать их», — приводит слова Юбэнка-младшего BoxingScene.

23 февраля на вечере бокса в Лондоне Крис Юбэнк-младший единогласным решением судей победил Джеймса Дигейла.