Орловский проведёт бой с Сакаи 27 апреля 2019 года

Белорусский боец UFC, бывший чемпион организации Андрей Орловский вернётся в октагон 27 апреля 2019 года на турнире UFC on ESPN 3, сообщает ESPN. Соперником Орловского станет бразильский боец японского происхождения Аугусто Сакаи.



Орловский в последний раз в октагон выходил 29 декабря 2018 года, проиграв раздельным решением судей Уолту Харрису. На счету Орловского серия из трёх поражений. Всего он провёл в ММА 46 поединков, в 27 из которых одержал победу, один бой был признан несостоявшимся.



Аугусто Сакаи в последний раз появлялся в октагоне 22 сентября 2018 года, победив нокаутом Чейза Шермана. Это был его первый поединок в UFC. Всего в ММА он провёл 14 боёв, 12 из которых выиграл, ещё один бой был сведён вничью.