Уайдман объяснил, почему, по его мнению, Адесанья переоценён

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман считает, что специалисты переоценили Исраэля Адесанью.



«Послушайте, на него интересно смотреть, у него хорошая ударка. Но я просто хочу быть честен. Он не дрался ни с кем из топ-5. В последнем поединке он встретился с 43-летним Андерсоном Силвой и провёл с ним близкий бой. Причём Исраэль был фаворитом у букмекеров. Так что, судя по их коэффициентам, можно сказать, что его немного переоценили, потому что матч вышел гораздо более близким.

Исраэль хорош, и он может стать выдающимся бойцом. Но сейчас я считаю его немного переоценённым. Он пока не победил никого из топ-5. Я же 11 боёв подряд дрался с парнями из топ-5», — приводит слова Уайдмана MMA News.