Эмеев выступит на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боей UFC Рамазан Эмеев вернётся в октагон на турнире UFC Fight Night 145 в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт телеканала «360».



«Сейчас всё хорошо, уже начал тренироваться. Всё к лучшему, впереди Питер! Соперника ещё нет, но скоро найдём», — подчеркнул Эмеев.



Напомним, что Эмеев должен был выступить на турнире UFC в Праге 23 февраля, однако выбыл из карда турнира из-за болезни. В поединке с Мишелем Празересом его заменил австрийский боец чеченского происхождения Исмаил Наурдиев.



Напомним, что главным поединком турнира UFC в Санкт-Петербурге станет бой между Алистаром Оверимом и Александром Волковым.

Эмеев в последний раз выходил в октагон на турнире UFC в Москве в сентябре 2018 года. Там Эмеев единогласным решением судей победил Стефана Секулича. Всего на счету Эмеева три боя в UFC, в которых он одержал три победы.