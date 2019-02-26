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Промоутер Ковалёва: если Альварес перейдёт в полутяжи, бой с Сергеем состоится

Промоутер Ковалёва: если Альварес перейдёт в полутяжи, бой с Сергеем состоится
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Кэти Дува, промоутер чемпиона WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, допускает, что бой его клиента и обладателя титулов WBC и WBA в среднем весе Сауля Альвареса состоится.

«Я видела высказывание Альвареса. На данный момент, зная планы Сауля, бой с Сергеем представляется мне не в ближайшей перспективе. Но если Альварес перерастёт весовую категорию и перейдёт в полутяжёлый вес, то такой поединок обязательно состоится. Это будет самый большой бой в карьере Ковалёва», — сказала Дува ТАСС.

Ранее Альварес заявил следующее:

«Не исключаю возможности проведения поединка в полутяжёлом весе. Сейчас мы сосредоточены на других вещах, но такая возможность действительно есть. Такой бой стал бы для меня большим испытанием, но мне нравятся такие вещи. Знаю Сергея Ковалёва с 20 лет. Мы можем провести поединок. Мы оба любим подобные вызовы, так что возможность такого боя вполне существует».

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