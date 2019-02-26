Белфорт ведёт переговоры с ONE

Неоднократный претендент на титул чемпиона UFC, 41-летний бразилец Витор Белфорт, близок к подписанию контракта с промоушеном ONE, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.

Если переговоры пройдут согласно планам, о сделке между Белфортом и ONE может быть объявлено уже на этой неделе.

Напомним, что Витор Белфорт предыдущий поединок провёл 12 мая 2018 года на турнире UFC 224 в Рио-де-Жанейро. Тогда он досрочно уступил соотечественнику, экс-чемпиону UFC Лиоту Мачиде. Планировалось, что это будет последний бой Белфорта в карьере, однако, судя по всему, он готов возобновить выступления.

В прошлом Белфорт проводил бои с такими соперниками как Джон Джонс, Андерсон Силва, Майкл Биспинг, Люк Рокхолд, Крис Уайдман и другими.