Скончался российский боец ММА Аркадий Лисин

Бывший чемпион российской MMA-организации Prime Selection и участник турнира «Плотформа S-70» Аркадий Лисин скончался в возрасте 21 года. Об этом ТАСС сообщили в Prime Fight Management, с которой сотрудничал спортсмен.



«Аркадий скоропостижно скончался 27 февраля. Причины смерти выясняются», — заявили в менеджерском агентстве.

Лисин становился чемпионом Prime Selection в 2016 году, принимал участие в международном турнире по самбо «Плотформа S-70» в 2017 году. Он выступал в тяжёлом весе. Всего на его счету в смешанных единоборствах шесть побед и два поражения.

Вчера стало известно, что в одном из кафе города Тейково Ивановской области был застрелен боец смешанных единоборств 30-летний Ахмед Гасанов.