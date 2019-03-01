Белфорт подписал контракт с ONE и возобновит карьеру

Неоднократный претендент на титул чемпиона UFC 41-летний бразилец Витор Белфорт продолжит карьеру в промоушене ONE Championship. Об этом в своём «твиттере» сообщил президент организации Чатри Ситиодтонг.

«Срочная новость: Я рад сообщить, что легенда UFC Витор Белфорт стал спортсменом ONE Championship. Бывший тяжеловес UFC и чемпион данной организации в полутяжелом весе, Витор является рекордсменом UFC по количеству нокаутов, а также вторым в истории этого промоушена по числу финишей», — написал Ситиотдонг.



Напомним, Белфорт предыдущий поединок провёл 12 мая 2018 года на турнире UFC 224 в Рио-де-Жанейро. Тогда он досрочно уступил соотечественнику, экс-чемпиону UFC Лиоту Мачиде. Позднее Витор объявил о завершении карьеры, однако он принял решение возобновить выступления.



В прошлом Белфорт проводил бои с такими соперниками, как Джон Джонс, Андерсон Силва, Майкл Биспинг, Люк Рокхолд, Крис Уайдман, и другими.