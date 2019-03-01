Ковингтон попытался сорвать открытую тренировку Усмана

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон попытался сорвать открытую тренировку Камару Усмана перед UFC 235. На этом турнире Усман подерётся с обладателем титула полусреднего дивизиона Тайроном Вудли.

Ковингтон пришёл на открытое мероприятие с поясом и мегафоном и около минуты выкрикивал в него фразы «Настоящий чемпион здесь!» и «Ты скучный!».

Видео случившегося можно посмотреть в «твиттере» UFC.

Ранее Колби неоднократно высказывал недовольство решением руководства UFC дать титульный поединок не ему.

«Возможно, нам придётся обратиться в суд. Потому что давайте представим: Том Брэди выиграл чемпионат AFC (конференция NFL. – Прим. ред.), и Роджер Гуделл (комиссар NFL. – Прим. ред.) говорит ему: «Тебя не будет в Супербоуле, потому что ты нам не нравишься». Нет, такого не будет.



Если UFC хочет быть цирком и коррумпированным бизнесом, тогда это их проблема. Я отстаиваю то, во что верю. Я не отступлю. Мне всё равно, что скажет дядюшка Фестер (Дэна Уайт. – Прим. ред.). Я боец ​​номер один в мире. Посмотрите на сайте UFC. У меня был пояс, который на меня надел дядюшка Фестер. Я был единственным бойцом, которого пригласили в Белый дом. Что ещё нужно сделать? Каковы в нынешнее время критерии для получения титульного боя? Мы пойдём в суд. Я сделаю это адом для UFC. Они уже пытаются превратить мою жизнь в ад. Бизнес, который они пытаются сделать, нелеп. Он не имеет смысла», — сказал ранее Ковингтон.