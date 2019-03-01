А. Емельяненко доставили в полицейский участок

Сегодня, 1 марта, экс-боец клуба «Ахмат» Александр Емельяненко стал участником громкого скандала, который может повлечь за собой серьёзные последствия. Спортсмен припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого он попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии выяснилось, что Емельяненко находился в нетрезвом состоянии.

Позже боец прошёл медицинское освидетельствование и был доставлен в полицейский участок. Видео с прибытием Емельяненко в отделение полиции можно посмотреть на странице «Чемпионата».

Напомним, это уже не первые проблемы с законом у Емельяненко-младшего. В прошлом он провёл в заключении несколько лет в Борисоглебской колонии общего режима. Тогда он получил срок за насильственные действия сексуального характера и похищение документов. На свободу вышел в ноябре 2016 года.