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А. Емельяненко грозит статья 319 УК РФ — оскорбление представителя власти

Фото: РИА Новости
А. Емельяненко грозит статья 319 УК РФ — оскорбление представителя власти
Бокс/ММА / ММА

1 марта известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попал в очередной громкий скандал. Спортсмен припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии оказалось, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.

Емельяненко были предъявлены обвинения по статье 319 УК РФ — оскорбление представителя власти, сообщает телеграм-канал Mash. Когда полицейские попытались вытащить Емельяненко из автомобиля, он оскорбил одного из представителей ДПС. В настоящее время Емельяненко находится в отделении полиции, где ему и изберут меру пресечения.

Напомним, это уже не первые проблемы с законом у Емельяненко-младшего. В прошлом он провёл в заключении несколько лет в Борисоглебской колонии общего режима. Тогда он получил срок за насильственные действия сексуального характера и похищение документов. На свободу вышел в ноябре 2016 года.

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