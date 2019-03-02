А. Емельяненко раскаялся в том, что сел за руль в нетрезвом состоянии

Боец ММА Александр Емельяненко раскаялся в неповиновении сотрудникам полиции во время заседания суда в Кисловодске, сообщает Р-Спорт.



«Каюсь, был не прав… Раскаиваюсь в содеянном», — сказал Емельяненко. Своё поведение Емельяненко объяснил состоянием алкогольного опьянения.

Напомним, 1 марта Емельяненко попал в громкий скандал. Спортсмен припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии оказалось, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении Емельяненко были составлены административные материалы по статьям КоАП РФ «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «невыполнение водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения» и о «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции».