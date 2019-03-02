Белфорт хочет провести поединок с Роем Джонсом

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Витор Белфорт заявил о желании провести поединок по правилам профессионального бокса. Боец хочет встретиться с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Роем Джонсем-младшим.

«Есть один бой, который мне действительно нравится, — Рой Джонс — Витор Белфорт. Рой, где бы ты ни был, я хочу бросить тебе вызов в боксёрском поединке. Но мне нужно соблюдение одного условия — мне будет позволено боксировать грязно», — приводит слова Белфорта BoxingScene.

Напомним, 1 марта стало известно, что Витор Белфорт официально возобновил карьеру, теперь он будет выступать под эгидой промоушена ONE. Что касается Джонса, то 50-летний американец последний раз выступил в феврале 2018 года и победил Скотта Сигмона, после того боя Рой официально завершил карьеру.