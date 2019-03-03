Муньос — о предложении Яна провести бой: пусть пока идёт к чёрту

В ночь на 3 марта мск боец UFC Педро Муньос выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC 235, где одержал победу над Коди Гарбрандтом. После этого другой представитель легчайшего веса Пётр Ян вызвал Муньоса на бой, сделав соответствующее заявление на официальной странице в «Инстаграме».

Но Муньос, услышав о вызове от Яна, дал понять, что пока не намерен драться с россиянином.

«Он недавно пришёл в UFC и провёл несколько боёв. Ему предстоит ещё уйма поединков. Он только недавно победил Додсона. Я же собираюсь драться за титул, готов к любому сопернику. Но я хочу драться за пояс, так что пусть пока Ян идёт к чёрту. Да, он непростой соперник, но в нашем дивизионе все такие», — рассказал Муньос в интервью, размещённом на странице обозревателя Аарона Бронстетера.