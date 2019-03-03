Оверим назвал Джона Джонса величайшим бойцом всех времён

Боец UFC Алистар Оверим поделился впечатлениями от победы чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса в бою с Энтони Смитом.

«Величайший боец всех времён. Мои поздравления Джонсу. Это был отличный мастер-класс», — написал Оверим на своей официальной странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 3 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 235. В главном его событии Джон Джонс провёл защиту титула в бою с Энтони Смитом, победив того единогласным решением судей. Это была первая защита Джонса после возвращения чемпионского пояса.

Что касается Алистара Оверима, напомним, что голландец следующий поединок в UFC проведёт 20 апреля. Боец встретится с Александром Волковым. Этот поединок возглавит турнир UFC в Санкт-Петербурге.