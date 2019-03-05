Роган предположил, почему сорвался бой Макгрегора с Серроне

Комментатор UFC Джо Роган высказал предположение, почему поединок легковесов UFC Конора Макгрегора и Дональда Серрона сорвался, вопреки информации, что стороны договорились о бое.



По словам Джо, причина в следующем. Поединок бойцов планировался на номерной турнир UFC, но бой Макгрегор — Серроне не возглавит его, так как Конор и Дональд не имеют поясов. UFC же ставит в мейн-ивент только титульные матчи. Всё это вызывает у Макгрегора недовольство.



«Они пытались сделать бой Серроне с Макгрегором, и, по-видимому, камнем преткновения стало то, будет ли он главным событием турнира. По мне, идея UFC заключается в том, что бойцы должны иметь титулы, чтобы их ставили в главное событие турнира на PPV. Думаю, Конора интересуют только большие бои. Только они волнуют его сейчас, потому что у него много денег и успеха», — цитирует Рогана MMA News.