Реванш Ромеро и Соузы возглавит UFC on ESPN 3

Реванш средневесов Йоэля Ромеро и Роналду «Жакаре» Соузы возглавит кард турнира UFC on ESPN 3, который состоится 27 апреля в Майами (США). Об этом сообщает ESPN.



Отмечается, что изначально организация намеревалась устроить бой Ромеро и Пауло Косты, однако этот поединок не был согласован из-за участия Йоэля в реалити-шоу.



Первый матч между кубинцем Ромеро и бразильцем Соузой состоялся декабре 2015-го. Тогда победу раздельным решением судей одержал Йоэль. Последний поединок Ромеро (13-3) прошёл в июне прошлого года, где он раздельным решением проиграл чемпиону Роберту Уиттакеру. Соуза (26-6) же последний раз заходил в октагон в ноябре 2018-го и сумел нокаутировал Криса Вайдмана в третьем раунде.