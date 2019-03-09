Ронда Роузи раскритиковала WWE

Боец WWE, бывший боец UFC Ронда Роузи раскритиковала реслинг-промоушен, подчеркнув, что все поединки там проходят по заранее написанному сценарию.



«Это не было промоакцией, они сказали мне, что говорить, но я не сделала этого. Я больше не собираюсь идти туда и играть по их чёртовому сценарию. Они могут сказать, что попытка спасти лицо — часть сценария, но это не так.



Я иду туда и делаю что хочу, а они пусть объясняют это как хотят. Всё. Вселенная WWE включена. Они не уважают спорт, который якобы так любят. Борьба по составленному сценарию — это нереально. Ни одна из этих дамочек не сможет коснуться меня. Это исключено. Конец», — приводит слова Ронды Роузи MMAFighting.



Стоит отметить, что Ронда Роузи вместе с Шарлоттой Флёр и Бекки Линч должна была возглавить предстоящий турнир WrestleMania. Это было бы первое в истории WWE главное событие знакового шоу в женском исполнении.