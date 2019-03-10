UFC Fight Night 146: дос Сантос нокаутом победил Льюиса

В Вичите (штат Канзас, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 146. В главном его событии встретились Деррик Льюис и Джуниор дос Сантос. Победителем этого противостояния стал дос Сантос, нокаутировавший соперника во втором раунде.

В предварительном карде также состоялся бой с участием Яны Куницкой. Россиянка победила американку Марион Рено единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28. Для неё эта победа стала 12-й при четырёх поражениях в профессиональной карьере.

UFC Fight Night 146

Основной кард:

Деррик Льюис — Джуниор дос Сантос — победа дос Сантоса техническим нокаутом во втором раунде

Элизеу Залески — Кёртис Миллендер — победа Залески удушающим приёмом в первом раунде

Тим Минс — Нико Прайс — победа Прайса нокаутом в первом раунде

Благое Иванов — Бен Ротвелл — победа Иванова единогласным решением судей

Бенел Дариуш — Дрю Добер — победа Дариуша болевым приёмом во втором раунде

Тим Бёш — Омари Ахмедов — победа Ахмедова единогласным решением судей.