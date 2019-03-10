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UFC Fight Night 146: дос Сантос нокаутом победил Льюиса

UFC Fight Night 146: дос Сантос нокаутом победил Льюиса
Бокс/ММА / ММА

В Вичите (штат Канзас, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 146. В главном его событии встретились Деррик Льюис и Джуниор дос Сантос. Победителем этого противостояния стал дос Сантос, нокаутировавший соперника во втором раунде.

В предварительном карде также состоялся бой с участием Яны Куницкой. Россиянка победила американку Марион Рено единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28. Для неё эта победа стала 12-й при четырёх поражениях в профессиональной карьере.

UFC Fight Night 146

Основной кард:

Деррик Льюис — Джуниор дос Сантос — победа дос Сантоса техническим нокаутом во втором раунде
Элизеу Залески — Кёртис Миллендер — победа Залески удушающим приёмом в первом раунде
Тим Минс — Нико Прайс — победа Прайса нокаутом в первом раунде
Благое Иванов — Бен Ротвелл — победа Иванова единогласным решением судей
Бенел Дариуш — Дрю Добер — победа Дариуша болевым приёмом во втором раунде
Тим Бёш — Омари Ахмедов — победа Ахмедова единогласным решением судей.

UFC Fight Night 146: Куницкая единогласным решением судей победила Рено
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