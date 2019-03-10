Цзю: Биволу нужно драться с чемпионами, чтобы считаться лучшим в России

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поделился впечатлениями от победы чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола над Джо Смитом-младшим.



«Лёгких боёв не бывает. Особенно когда дерёшься за титул. Да, он выиграл почти в одну калитку, но это не было лёгкой прогулкой. Надо ли Биволу теперь выходить на объединительный бой? Там будут одни россияне в соперниках. Лично я не любил драться против наших. Что касается вызова Ковалёва, то надо смотреть, возможно ли это по контракту. Но бой между ними был бы очень интересный.

Бивол доказал свою состоятельность тем, что выиграл титул WBA. Но чтобы доказать, что он лучший в России, ему надо проводить бои с чемпионами. Например, вот бой с Ковалёвым был бы хорошим вариантом», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.