Сен-Пьер провёл пятичасовую встречу с президентом ONE

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весовых категориях Жорж Сен-Пьер посетил Сингапур, где встретился с президентом местной MMA-организации ONE Championship Чатри Ситиодтонгом, который рассказал об этом в «Фейсбуке».

«Спасибо моему бро Жоржу Сен-Пьеру за то, что приехал потусить в Сингапуре! У нас был невероятный пятичасовой ужин, и было круто понять, что у нас так много общего. Без сомнений, он является одним из величайших бойцов в истории MMA. Но прежде всего Жорж — истинный мастер боевых искусств по части ценностей и образа жизни. Он — воин и вдохновляет весь мир своей порядочностью и уважительностью. Уважение!!!» — написал Ситиодтонг.

Сен-Пьер официально объявил о завершении спортивной карьеры в феврале нынешнего года.

Отметим, что ONE в последнее время подписала контракты с целым рядом бойцов, выступавших в UFC: Деметриус Джонсон, Сейдж Норткатт, Эдди Альварес, Юшин Оками, Витор Белфорт. Последний вернулся в бои ради выступлений в ONE.