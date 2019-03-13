Лобов — о Малиньяджи: он просто бедный бомж, которому очень нужны деньги

Боец Артём Лобов высказался о бывшем чемпионе мира по боксу Поли Малиньяджи. Ранее они оба подписали контракт с организацией по проведению кулачных боёв Bare Knuckle FC.

«К тому, что Малиньяджи подписал контракт, отношусь хорошо, я давно хотел с ним помериться силами на боксёрском ринге. Он принимает этот бой не из-за того, что всё ещё хочет быть спортсменом, а на самом деле ему просто очень нужны деньги.

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Он работает комментатором, и его совсем прижало, только из-за этого он возвращается в этот спорт. Ему уже сколько… 37-38 лет, поэтому, когда люди принимают бой не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы заработать денег, конечно же, мне нравятся такие условия. Я туда захожу голодным спортсменом, а он просто бедный бомж, которому очень нужны деньги», — цитирует Лобова «инстаграм» Gagarin Sports Management.