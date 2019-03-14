Александр Емельяненко: хулиганю периодически. Хорошим девочкам нравятся хулиганы

MMA-тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал свои проблемы с законом.
«Ну, получается у меня немножко похулиганить периодически. Это как-то спонтанно происходит. А ещё я точно знаю, что хорошим девочкам нравятся мальчики-хулиганы», — сказал Емельяненко в видео на своей странице в «Инстаграме».
До этого Александр процитировал стихотворение Сергея Есенина:
Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.
Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил.
Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.
Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали…
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.