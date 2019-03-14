Александр Емельяненко: хулиганю периодически. Хорошим девочкам нравятся хулиганы

MMA-тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал свои проблемы с законом.

«Ну, получается у меня немножко похулиганить периодически. Это как-то спонтанно происходит. А ещё я точно знаю, что хорошим девочкам нравятся мальчики-хулиганы», — сказал Емельяненко в видео на своей странице в «Инстаграме».

До этого Александр процитировал стихотворение Сергея Есенина:

Поступь нежная, легкий стан,

Если б знала ты сердцем упорным,

Как умеет любить хулиган,

Как умеет он быть покорным.



Я б навеки забыл кабаки

И стихи бы писать забросил.

Только б тонко касаться руки

И волос твоих цветом в осень.



Я б навеки пошел за тобой

Хоть в свои, хоть в чужие дали…

В первый раз я запел про любовь,

В первый раз отрекаюсь скандалить.