WBO назвала следующего соперника Ковалёва

Всемирная боксёрская организация (WBO) официально назначила поединок между чемпионом WBO россиянином Сергеем Ковалёвым и британцем Энтони Ярдом. Об этом сообщает BoxingScene.



В организации заявили, что у сторон есть 30 дней для переговоров и достижения соглашения. Если соглашение не будет достигнуто в установленный срок, то в соответствии с регламентом WBO будут назначены промоутерские торги с минимальной ставкой в $ 300 тыс.

Последний поединок 35-летнего Ковалёва состоялся в прошлом месяце. Он единогласным решением победил Элейдера Альвареса в реванше и вернул себе титул WBO. Эта победа стала для Сергея 33-й. Также у него три поражения и одна ничья.

В этом месяце 27-летний Ярд техническим нокаутом в пятом раунде одолел Трэвиса Ривза. Энтони выиграл во всех 18 боях, 17 из них нокаутами.