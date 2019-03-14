Появилось видео инцидента между Макгрегором и фанатом

Телеканал TMZ опубликовал видео инцидента, произошедшего между Конором Макгрегором и Ахмедом Абдирзаком, приведшим к аресту Макгрегора.



Напомним, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был арестован после того, как разбил телефон поклонника возле ночного клуба в Майами-Бич. Ирландцу было предъявлено обвинение в грабеже и хулиганстве.



Согласно отчёту об аресте, Макгрегор покидал ночной клуб в понедельник, 11 марта, в пять утра. Поклонник пытался сделать фото с ирландцем на свой телефон, после чего Конор выбил аппарат из его рук и несколько раз топнул по нему.



Макгрегор провёл под арестом несколько часов и был выпущен под залог в размере $ 12,5 тыс.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале TMZ.