Тилл — Масвидаль. Прямая видеотрансляция поединка будет доступна на «Чемпионате»

Завтра, 16 марта, на лондонской O2Arena состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 147. Главным его поединком станет противостояние экс-претендента на титул Даррена Тилла и опытного Хорхе Масвидаля.

Тилл предыдущий поединок провёл осенью 2018 года. Тогда британец вышел на титульный бой, но не сумел справиться с Тайроном Вудли, уступив тому уже во втором раунде. Что касается Масвидаля, то Хорхе проиграл в последних двух встречах, сначала уступив Дэмьену Майе, а затем и Стивену Томпсону. Предыдущий раз он появлялся в октагоне ещё осенью 2017 года.

«Чемпионат» покажет главный поединок турнира UFC Fight Night 147 в прямом эфире. Трансляция будет платной. Тилл и Масвидаль появятся в октагоне O2Arena примерно в 22:00 мск.