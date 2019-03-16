Хабиб — о теракте в Новой Зеландии: это одно из худших видео, которые я видел

Российский боец чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на массовое убийство в мечетях в Новой Зеландии.



«Это одно из худших видео, которые я когда-либо видел.



Аллах знает лучше, чем мы. Всем — терпения», – написал боец в своём «инстаграме», прикрепив фото пострадавшего с места событий.

В ходе теракта, произошедшего в городе Крайстчерч, четыре преступника устроили стрельбу в двух мечетях. В итоге нападения погибли 50 человек, ещё около 50 человек получили ранения. Главным злоумышленником оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант, снимавший свои действия на камеру. Перед тем как отправиться в мечеть, террорист опубликовал объёмный манифест, посвящённый его взглядам и отношению к мигрантам.