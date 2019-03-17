Спенс: для меня будет честью сразиться с Пакьяо

В ночь с 16 на 17 марта мск в Арлингтоне (штат Техас, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок в полусреднем весе между чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом и чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсией.

Уверенную победу одержал Спенс. После завершения встречи Эррол поделился планами на будущее, дав понять, что рассматривает вариант поединка с чемпионом мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо.

«Он устанавливал рекорды, и он является легендой спорта. Для меня будет честью провести с ним следующий поединок», — приводит слова Спенса BoxingScene.

Отметим, Эрролу Спенсу 29 лет, в то время как Мэнни Пакьяо в декабре исполнится 41 год.