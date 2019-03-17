Фергюсон — Хабибу: скоро увидимся, ниндзя

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон в очередной раз вызвал на поединок чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.

«Скоро увидимся, ниндзя. Пока же время для активного отдыха», — написал Фергюсон на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в социальной сети.

Ранее стало известно, что Тони Фергюсон испытывает серьёзные проблемы с психическим здоровьем. Супруга Тони попросила оградить её и ребёнка от него, отметив, что спортсмен нуждается в помощи. Президент UFC Дэна Уайт также отметил, что на данный момент Фергюсон испытывает проблемы личного характера, в связи с чем пока не может рассчитывать на титульный бой.

Напомним, в прошлом Нурмагомедов и Фергюсон пытались организовать бой четыре раза, но их встреча неизменно срывалась.