Нурмагомедов рассказал, что Махачев выступит на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его друг Ислам Махачев проведёт следующий поединок в UFC 20 апреля. В этот день промоушен проведёт турнир в Санкт-Петербурге.

«Увидимся 20 апреля в Санкт-Петербурге на турнире UFC. Ислам Махачев с декабря месяца ждёт боя, и если сейчас не подраться, то выступить придётся уже после месяца Рамадан. Так что, мы приняли бой, хотя соперник и не из топ-15, но всё же…

Четыре бойца из топ-15 отказались от боя с Исламом, хоть и сидят без боёв. Ислам находится, так скажем, в переходном периоде его карьеры, типовые бойцы отказываются с ним драться, а с кем попало и сам Ислам не хочет драться. Все чемпионы с этим сталкиваются, так что Ислам и это пройдёт. С Кевином Ли бой не интересен самой организации. В UFC считают, что эти бойцы рано или поздно пересекутся в любом случае. Имя соперника скоро узнаете", — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в социальной сети.