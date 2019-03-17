Макгрегор рассчитывает вернуться в октагон в июле

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что рассчитывает вернуться в октагон в июле 2019 года.



«Переговоры ведутся. Сейчас мы нацеливаемся на июль, но стоит посмотреть, как всё получится. Я тренируюсь каждый день и готов выступать. Сейчас мы проходим программу ускоренной подготовки. Мы вместе с тренерами долго её разрабатывали и надеемся на скорый и отличный результат», — приводит слова Конора Макгрегора Daily Mail.



Ранее Макгрегор дал предварительное согласие на то, чтобы провести поединок в рамках среднего веса с Нэйтом Диасом. Макгрегор уже дважды встречался с Нэйтом Диасом в UFC — в марте 2016 года он проиграл удушающим приёмом, поединок проходил в полулёгком весе. В августе 2016 года Макгрегор снова встретился с Диасом, но уже в полусреднем весе. Он одержал победу решением большинства судей.