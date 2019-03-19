Брук выступит в андеркарде поединка Джошуа — Миллер

1 июня на арене «Мэдисон Сквер Гарден», что в Нью-Йорке, состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе между чемпионом мира Энтони Джошуа и Джарреллом Миллером.

Теперь же стало известно, что в андеркарде этой встречи выступит экс-чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук, сообщает Boxingnews24. Промоутеры пребывают в поиске соперника для Келла. Изначально предполагалось, что им может стать другой экс-чемпион — Джесси Варгас, но тот в конце апреля встретится с Умберто Сото. Невзирая на отсутствие соперника, уже сейчас известно, что бой пройдёт в промежуточном весе, Брук продолжает балансировать между полусредней категорией и первым средним дивизионом.

В последний раз Келл появлялся на ринге в декабре 2018 года, когда победил Майкла Зерафу.