Брандао грозится убить Камила Гаджиева за то, что тот не даёт ему драться в ACA

Бразильский боец MMA Диего Брандао заявил, что президент российской MMA-организации Fight Nights Камил Гаджиев уже полтора года не выплачивает ему гонорар за поединки. По словам Диего, также Камил препятствует его выступлениям в промоушене с ACA.

Ранее сообщалось, что Брандао подписал соглашение с ACA. Теперь в своём «инстаграме» он выпустил серию постов, направленных на главу Fight Nights.

«Камил Гаджиев не платит мне 18 месяцев и не позволяет драться в ACA. Он говорит, что собирается разрушить мою жизнь, а я говорю, что приеду в Россию и убью его», — заявил Брандао.

Отметим, что Брандао провёл в Fight Nights три поединка. Диего досрочно одолел Мурада Мачаева и Венера Галиева, а также получил дисквалифицию за то, что покинул клетку во время боя с Ахмедом Алиевым.