Определился следующий соперник Шлеменко

Российский боец MMA Александр Шлеменко (57-12) следующий поединок проведёт с бразильским экс-бойцом UFC Вискарди Андраде (20-7). Бой станет главным событием турнира RCC 6, который пройдёт 4 мая в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Для Андраде встреча со Шлеменко станет вторым в организации RCC — в марте этого года он нокаутировал россиянина Сергея Мартынова (11-3) на турнире RCC: Intro. Всего же в карьере бразильца 20 побед в 27 поединках. С 2013 по 2016 год Вискарди провёл четыре боя в UFC. В трёх из них он победил, в том числе и россиянина Гасана Умалатова.



Шлеменко также проведёт второй бой под эгидой RCC. В декабре прошлого года на пятом турнире промоушена он удушающим приёмом одержал победу над Йонасом Билльштайном.