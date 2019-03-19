Брук хочет встретиться со Спенсом во второй раз

Бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук дал понять, что он надеется получить ещё один поединок с действующим чемпионом Эрролом Спенсом.

«Этот поединок всё ещё возможен. Он по-прежнему упоминает моё имя и всё ещё хочет встретиться со мной второй раз. Он знает, что я обыгрывал его в первом бою. Моя лучшая версия побьёт Эррола Спенса, в том бою я был далёк от неё, но я бил его, пока не появилась проблема с глазом. Я бы с удовольствием подрался со Спенсом ещё раз», — приводит слова британца Boxingnews24.

Келл Брук и Эррол Спенс провели первый поединок 27 мая 2017 года. Тогда Спенс победил техническим нокаутом и отобрал у Брука титул чемпиона мира по версии IBF. После той встречи у Келла был диагностирован перелом орбитальной кости лица.