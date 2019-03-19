Фёдор Чудинов: хотелось бы подраться с Канело, он лучший в нашем весе

Российский боксёр второго среднего веса Фёдор Чудинов прокомментировал свою подготовку к предстоящему рейтинговому бою с Вужати Нуерлангом (11-2) из Китая, который пройдёт 23 марта в Серпухове.



«Сборы провёл во Владикавказе в зале Виталия Константиновича Сланова. Чувствую, что сейчас у меня появилась скорость, точность, сам стал полегче, с весом никаких проблем. Вместе с Виталием Константиновичем провели работу над ошибками, чувствую, что стал расти как боксёр. Не как убийца или киборг, а именно как боксёр. Моя цель — завоевать все возможные титулы в своём весе. Сауль «Канело» Альварес сейчас в топе, до него ещё надо добраться. Но это великое счастье подраться с таким боксёром, как Канело. Для меня это огромная честь и ответственность. Конечно же, есть желание встретиться с ним, он в нашем весе первый номер. Нужно стремиться быть первым и побеждать лучших», — рассказал Чудинов.



Предыдущий последний поединок Фёдор Чудинов провёл в июле 2018 года с французом Наджибом Мохаммеди, в котором победил по очкам раздельным решением судей.

В андеркарде боксёрского шоу Чудинов — Нуерланг выступят ещё пять российских боксёров. Шигабудин Алиев выйдет на ринг с мексиканцем Паскуале Албарраном Луисом Фелипе, Артём Сусленков будет боксировать с Педро Антонио Мартинесом Торресом. Ягуб Эльдар Оглы Нуриев встретится с Иваном Дмитриевым. Фатима Дудиева проведёт бой против Яны Андреевой. Также четырёхраундовый бой проведёт Фёдор Глазков.