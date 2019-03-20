В UFC планируют организовать поединок Яквинты с Серроне

Руководство UFC обсуждает возможность организации поединка бойцов лёгкого веса Эла Яквинты и Дональда Серроне, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани. Ожидается, что этот бой может возглавить турнир UFC в Оттаве, проведение которого запланировано на 4 мая. Контракт на поединок ещё не подписан, но стороны всерьёз обсуждают возможность этой встречи.

Эл Яквинта на данный момент занимает четвёртое место в рейтинге UFC. В предыдущем поединке он победил Кевина Ли. Что касается Дональда Серроне, то ветеран промоушена занимает девятое место в рейтинге организации в лёгком весе. В последнем бою он одержал победу над Александером Эрнандесом, нокаутировав того во втором раунде.