Махачев встретится с Царукяном

18 марта стало известно, что боец UFC Ислам Махачев следующий поединок проведёт на турнире в Санкт-Петербурге, который запланирован на 20 апреля. Теперь же названо и имя соперника, с которым встретится Ислам.

Махачев померится силами с россиянином Арманом Царукяном, об этом сообщил менеджер Ислама Ризван Магомедов.

«Соперником Махачева станет Арман Царукян», — приводит слова функционера ТАСС.

Для Царукяна этот поединок станет дебютным в UFC. Всего в MMA он провёл 14 поединков и в 13 из них одержал победы. В минувшем бою он справился с Фелипе Оливейри, нокаутировав того в третьем раунде. Что касается Махачева, то он проведёт уже седьмой поединок в UFC. В последнем бою он удушающим приёмом победил Каяна Джонсона.