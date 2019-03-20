Путин назначил Хасикова временно исполняющим обязанности главы Калмыкии

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Калмыкии, сообщает официальный сайт президента.

С 2017 года Хасиков был советником руководителя Росмолодёжи, а в 2012-2014 годах был представителем от Калмыкии в Совете Федерации. До этого с 2008 года он был депутатом республиканского парламента. Предыдущий глава Калмыкии Алексей Орлов добровольно сложил с себя полномочия.

Хасиков в прошлом занимался кикбоксингом и другими видами единоборств. Является многократным чемпионом России, также он завоёвывал звание чемпиона мира и европы. Бату Хасиков — один из основателей промоушена смешанных единоборств Fight Nights.

Фото со встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с Бату Хасиковым можно увидеть на официальной странице президента России в «Твиттере».