Вязигин выступит на турнире RCC 6, где встретится с Прадо

Российский боец смешанных единоборств Антон Вязигин выступит на турнире RCC 6 в Челябинске, который пройдёт 4 мая, сообщает официальная страница промоушена в социальной сети «Вконтакте». Соперником Вязигина станет бразилец Вагнер Прадо.

Изначально Прадо на турнире в Челябинске должен был встретиться с Александром Емельяненко, но компания RCC разорвала контракт с последним.

Прадо входит в топ-15 лучших бойцов Бразилии в тяжёлом весе. В 2012 году он пробовал свои силы в UFC, но вскоре был отчислен из организации. В последние годы он выступал в промоушене KSW. Что касается Вязигина, то в предыдущем бою он справился с другим бразильцем — Джеронимо дос Сантосом.

Главным событием турнира в Челябинске станет встреча Александра Шлеменко с Вискарди Андраде.