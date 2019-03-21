Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике помогает Усику в тренировках

Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Алексей Торохтий помогает абсолютному чемпиону мира в тяжёлом весе Александру Усику готовиться к переходу в супертяжёлый вес. Об этом сообщает Xsport.

Видео тренировок украинского боксёра по переходу в супертяжёлый дивизион демонстрировал YouTube-канал VideoBoxing.

По различным сводкам, дебютный поединок Александра в супертяжах может состояться 18 мая в рамках вечера бокса в Чикаго.

Ранее сообщалось, что руководство Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) обязало Усика провести защиту титула в бою против россиянина Дениса Лебедева. Вадим Корнилов, менеджер Лебедева, заявил, что проведение этого поединка зависит от Усика.

«Всё зависит от Усика. Денис готов к бою, но Усик объявил о переходе в супертяжёлый вес. Но от титула WBA в первом тяжёлом весе [Усик] пока не отказывается», — рассказал Корнилов ТАСС.